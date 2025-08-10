Prenumerera

Amanda Samuelsson målskytt när Husqvarna sänkte Älvsjö AIK

    • Seger för Husqvarna med 1–0 mot Älvsjö AIK

    • Husqvarnas tionde seger på de senaste tio matcherna

    • Elfte raka segern för Husqvarna

    Målet i andra halvleken av Amanda Samuelsson blev matchens enda när Husqvarna vann med 1–0 (0–0) borta mot Älvsjö AIK i division 1 mellersta dam.

    – Det var en otroligt bra fotbollsmatch från båda lagen, det var jämnt och det chanser åt båda håll. Vi gör en bra prestation men de är lite tyngre i dagens match, kommenterade Älvsjö AIK:s tränare Didrik Sollenius.

    Det här innebär att Husqvarna nu har elva segrar i följd i division 1 mellersta dam.

    Älvsjö AIK–Husqvarna – mål för mål

    Älvsjö AIK har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Älvsjö AIK:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Husqvarnas sjätte uddamålsseger.

    Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Älvsjö AIK på femte plats och Husqvarna i serieledning.

    Fredag 15 augusti spelar Älvsjö AIK borta mot Tyresö FF 19.30 och Husqvarna mot Skultorp hemma 19.00 på Vapenvallen.

