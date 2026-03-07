Amine Sbai matchhjälte för Angers mot Nantes
- Angers-seger med 1–0 mot Nantes
- Amine Sbai matchvinnare för Angers
- Andra förlusten i rad för Nantes
Angers vann med 1–0 (0–0) borta mot Nantes i Ligue 1 herr. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Amine Sbai.
Det här var nionde gången den här säsongen som Angers målvakter höll nollan.
Nantes–Angers – mål för mål
Nantes har en vinst och fyra förluster och 3–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Angers har två vinster och tre förluster och 2–5 i målskillnad.
När lagen möttes senast vann Angers med 4–1.
I nästa match möter Nantes Strasbourg hemma på söndag 22 mars 20.45. Angers möter Niza lördag 14 mars 19.00 hemma.
Nantes–Angers 0–1 (0–0)
Ligue 1 herr, Stade de la Beaujoire
Mål: 0–1 (52) Amine Sbai.
Varningar, Nantes: Deiver Machado. Angers: Carlens Arcus.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Nantes: 1-0-4
Angers: 2-0-3
Nästa match:
Nantes: RC Strasbourg Alsace, hemma, 22 mars 20.45
Angers: Nice, hemma, 14 mars 19.00
