Amir Ayari målskytt när Olympic förlorade

IFK Skövde vann med 3–1 mot Olympic

William Sonntag avgjorde för IFK Skövde

Andra raka nederlaget för Olympic

Bortalaget Olympic fick se sig besegrat av IFK Skövde i lördagens möte i Ettan södra herr. 3–1 (1–0) slutade matchen.

IFK Skövde–Olympic – mål för mål

IFK Skövde fick en bra start på matchen när Jacob Shamoun gjorde målet redan i tionde minuten. I 54:e minuten slog William Sonntag till och gjorde 2–0.

Amir Ayari fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och reducerade åt Olympic. Men mer än så orkade Olympic inte med.

Axel Axelsson såg med åtta minuter kvar att spela till att IFK Skövde ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.

Det här betyder att IFK Skövde ligger kvar på 16:e och sista plats i tabellen och Olympic på sjunde plats.

Lagens första möte för säsongen vann BK Olympic med 2–1.

Nästa motstånd för Olympic är Rosengård. Lagen möts söndag 12 oktober 13.00 på Malmö IP.

IFK Skövde–Olympic 3–1 (1–0)

Ettan södra herr, Södermalms IP

Mål: 1–0 (10) Jacob Shamoun, 2–0 (54) William Sonntag, 2–1 (57) Amir Ayari, 3–1 (82) Axel Axelsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IFK Skövde: 2-0-3

Olympic: 2-1-2

Nästa match:

Olympic: FC Rosengård 1917, borta, 12 oktober