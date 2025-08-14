Anderlecht vann mot Sheriff Tiraspol i Conference League Tredje kvalomgången herr. Det stod klart efter andra matchen, på bortaplan på torsdagen. Matchen slutade 1–1, vilket betyder att Anderlecht står som segrare med totala resultatet 4–1.

Sheriff Tiraspol–Anderlecht – mål för mål

Första halvlek blev mållös, och det dröjde till den 72:a minuten innan Nathan-Dylan Saliba gav Anderlecht ledningen.

Med nio minuter kvar att spela kvitterade Sheriff Tiraspol genom Elijah Olaniyi Odede. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Sheriff Tiraspol–Anderlecht 1–1 (0–0), 1–4 totalt

Conference League Tredje kvalomgången herr

Mål: 0–1 (72) Nathan-Dylan Saliba, 1–1 (81) Elijah Olaniyi Odede.

Varningar, Sheriff Tiraspol: Cyrille Bayala, Mamady Diarra, Ivan Dyulgerov, Soumaila Magassouba. Anderlecht: Mario Stroeykens, Tristan Degreef, Lucas Hey, Nathan De Cat, Nathan-Dylan Saliba.