Andre Brooks mål räckte inte när Sheffield United föll
- Wrexham segrade – 2–1 mot Sheffield United
- Sam Smith avgjorde för Wrexham
- Andre Brooks gjorde målet för Sheffield United
Sheffield United fick se sig besegrat av Wrexham hemma i lördagens möte i Championship. 1–2 (0–0) slutade matchen.
Sheffield United–Wrexham – mål för mål
Efter pausen slog Andre Brooks till och gav Sheffield United ledningen. I 54:e minuten nätade Josh Windass på pass av Sam Smith och kvitterade för Wrexham. Sam Smith gjorde det matchavgörande målet framspelad av Issa Kabore med knappa kvarten kvar. Därmed hade Wrexham vänt matchen.
Lagens första möte för säsongen vann Wrexham med 5–3.
Nästa motstånd för Sheffield United är Swansea City. Lagen möts fredag 3 april 16.00 på Bramall Lane.
Sheffield United–Wrexham 1–2 (0–0)
Championship, Bramall Lane
Mål: 1–0 (49) Andre Brooks, 1–1 (54) Josh Windass (Sam Smith), 1–2 (78) Sam Smith (Issa Kabore).
Varningar, Sheffield United: Jairo Riedewald. Wrexham: George Dobson, Sam Smith, Callum Doyle.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sheffield United: 1-2-2
Wrexham: 3-0-2
Nästa match:
Sheffield United: Swansea City FC, hemma, 3 april 16.00
