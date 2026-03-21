Andre Brooks mål räckte inte när Sheffield United föll

Wrexham segrade – 2–1 mot Sheffield United

Sam Smith avgjorde för Wrexham

Andre Brooks gjorde målet för Sheffield United

Sheffield United fick se sig besegrat av Wrexham hemma i lördagens möte i Championship. 1–2 (0–0) slutade matchen.

Sheffield United–Wrexham – mål för mål

Efter pausen slog Andre Brooks till och gav Sheffield United ledningen. I 54:e minuten nätade Josh Windass på pass av Sam Smith och kvitterade för Wrexham. Sam Smith gjorde det matchavgörande målet framspelad av Issa Kabore med knappa kvarten kvar. Därmed hade Wrexham vänt matchen.

Lagens första möte för säsongen vann Wrexham med 5–3.

Nästa motstånd för Sheffield United är Swansea City. Lagen möts fredag 3 april 16.00 på Bramall Lane.

Sheffield United–Wrexham 1–2 (0–0)

Championship, Bramall Lane

Mål: 1–0 (49) Andre Brooks, 1–1 (54) Josh Windass (Sam Smith), 1–2 (78) Sam Smith (Issa Kabore).

Varningar, Sheffield United: Jairo Riedewald. Wrexham: George Dobson, Sam Smith, Callum Doyle.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield United: 1-2-2

Wrexham: 3-0-2

Nästa match:

Sheffield United: Swansea City FC, hemma, 3 april 16.00