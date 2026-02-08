Angers sänkte Toulouse – Rao-Lisoa matchhjälte

Seger för Angers med 1–0 mot Toulouse

Lilian Rao-Lisoa avgjorde för Angers

Andra raka segern för Angers

Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Angers vann med 1–0 (0–0) hemma mot Toulouse i Ligue 1 herr.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Angers målvakter höll nollan.

Resultatet betyder också att Angers har hållit nollan i tre matcher i rad.

Lorient nästa för Angers

Båda lagen har nu två segrar, en oavgjord och två förluster på de senaste fem matcherna, Angers med 5–7 och Toulouse med 7–5 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 15 februari spelar Angers borta mot Lorient 17.15 och Toulouse mot Le Havre borta 15.00 på Stade Oceane.

Angers–Toulouse 1–0 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade Raymond Kopa

Mål: 1–0 (89) Lilian Rao-Lisoa.

Varningar, Angers: Lilian Rao-Lisoa, Carlens Arcus, Jacques Ekomie. Toulouse: Mark McKenzie, Pape Demba Diop.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Angers: 2-1-2

Toulouse: 2-1-2

Nästa match:

Angers: Lorient, borta, 15 februari 17.15

Toulouse: AC Le Havre, borta, 15 februari 15.00