Anis Mehmeti avgjorde när Bristol C sänkte Portsmouth

Bristol C segrade – 1–0 mot Portsmouth

Anis Mehmeti avgjorde för Bristol C

Andra förlusten i följd för Portsmouth

Målet i första halvleken blev matchens enda. Bristol C vann med 1–0 (1–0) borta mot Portsmouth i Championship.

Det här var Bristol C:s sjunde nolla den här säsongen.

Millwall nästa för Bristol C

Portsmouth har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bristol C har två vinster, en oavgjord och två förluster och 5–4 i målskillnad. Det här var Portsmouths sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Bristol C:s tredje uddamålsseger.

Portsmouth ligger på 22:a plats i tabellen efter matchen medan Bristol C ligger på sjätte plats. Portsmouth var på 18:e plats i tabellen för 29 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Lagen möts på nytt den 1 januari.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 6 december. Då möter Portsmouth Charlton på The Valley 13.30. Bristol C tar sig an Millwall hemma 16.00.

Portsmouth–Bristol C 0–1 (0–1)

Championship, Fratton Park

Mål: 0–1 (17) Anis Mehmeti.

Varningar, Portsmouth: Andre Dozzell, Josh Murphy, Regan Poole.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Portsmouth: 1-1-3

Bristol C: 2-1-2

Nästa match:

Portsmouth: Charlton Athletic, borta, 6 december

Bristol C: Millwall FC, hemma, 6 december