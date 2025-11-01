Anna Haddock och Sofie Rewucha målskyttar när Vittsjö vände mot AIK

Seger för Vittsjö med 2–1 mot AIK

Sofie Rewucha matchvinnare för Vittsjö

Seger nummer 10 för Vittsjö

I halvtid var AIK i ledningen med 1–0 på Skytteholms IP. Men Vittsjö vände – och vann. Till slut blev det 1–2 i matchen i Damallsvenskan.

Sofie Rewucha slog till efter 59 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Vittsjö höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Formen på bortaplan håller därmed i sig för Vittsjö, som nu har fyra raka segrar.

AIK–Vittsjö – mål för mål

Haruna Tabata gav AIK ledningen efter 41 minuter på pass av Adelisa Grabus. Direkt efter pausen slog Anna Haddock till framspelad av Daniela Galic och kvitterade för Vittsjö.

Sofie Rewucha fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var AIK:s sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Vittsjös tionde uddamålsseger.

Med två omgångar kvar är AIK på åttonde plats i tabellen medan Vittsjö är på sjunde plats.

I nästa match möter AIK Brommapojkarna borta på lördag 8 november 14.00. Vittsjö möter Växjö söndag 9 november 13.00 hemma.

AIK–Vittsjö 1–2 (1–0)

Damallsvenskan, Skytteholms IP

Mål: 1–0 (41) Haruna Tabata (Adelisa Grabus), 1–1 (51) Anna Haddock (Daniela Galic), 1–2 (59) Sofie Rewucha.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AIK: 2-0-3

Vittsjö: 3-0-2

Nästa match:

AIK: IF Brommapojkarna, borta, 8 november

Vittsjö: Växjö DFF, hemma, 9 november