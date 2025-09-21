Ansu Fati i målform när Monaco vann mot Metz
- Seger för Monaco med 5–2 mot Metz
- Monacos fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Ansu Fati med två mål för Monaco
Hemmalaget Monaco tog hem de tre poängen efter seger mot Metz i Ligue 1 herr. 5–2 (1–1) slutade söndagens match.
Segern var Monacos fjärde på de senaste fem matcherna.
Ansu Fati gjorde två mål för Monaco
Metz tog en tidig ledning. Habibou Diallo slog till, redan i 13:e minuten.
Monaco kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimmes spel, genom Mika Miles Biereth. Direkt efter pausen ökade Ansu Fati Monacos ledning.
I 67:e minuten nätade Gauthier Hein på straff, och kvitterade för Metz.
Först med sju minuter kvar att spela tog Monaco ledningen genom Ansu Fati.
Monaco ökade ledningen till 4–2 i 86:e minuten.
Monaco ökade ledningen på nytt, till 5–2, bara fyra minuter senare genom George Ilenikhena.
Metz har startat svagt och har bara en poäng efter fem spelade matcher. Monaco har tolv poäng.
Den 3 maj möts lagen återigen, då på Stade Saint Symphorien.
Nästa motstånd för Monaco är Lorient. Lagen möts lördag 27 september 17.00 på Stade Yves Allainmat-Le Moustoir.
Monaco–Metz 5–2 (1–1)
Ligue 1 herr, Stade Louis II
Mål: 0–1 (13) Habibou Diallo, 1–1 (28) Mika Miles Biereth, 2–1 (46) Ansu Fati, 2–2 (67) Gauthier Hein, 3–2 (83) Ansu Fati, 4–2 (86) Självmål, 5–2 (90) George Ilenikhena.
Varningar, Monaco: Jordan Teze.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Monaco: 4-0-1
Metz: 0-1-4
Nästa match:
Monaco: Lorient, borta, 27 september
