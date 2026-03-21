Ante Budimir blev matchhjälte för Osasuna hemma mot Girona

Osasuna vann med 1–0 mot Girona

Ante Budimir avgjorde för Osasuna

Osasuna höll tätt bakåt

Matchens enda mål stod Ante Budimir för i andra halvleken när Osasuna vann i La Liga med 1–0 (0–0) mot Girona på hemmaplan.

Osasuna höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Osasuna–Girona – mål för mål

Osasuna har två segrar, en oavgjord och två förluster och 6–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Girona har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 7–6 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Girona med 1–0.

I nästa omgång har Osasuna Alaves borta på Estadio Mendizorroza, lördag 4 april 18.30. Girona spelar hemma mot Villarreal måndag 6 april 21.00.

Osasuna–Girona 1–0 (0–0)

La Liga, Estadio El Sadar

Mål: 1–0 (80) Ante Budimir.

Varningar, Osasuna: Jon Moncayola, Javi Galan. Girona: Viktor Tsigankov.

