Ante Budimir blev matchhjälte för Osasuna hemma mot Girona
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Osasuna vann med 1–0 mot Girona
- Ante Budimir avgjorde för Osasuna
- Osasuna höll tätt bakåt
Matchens enda mål stod Ante Budimir för i andra halvleken när Osasuna vann i La Liga med 1–0 (0–0) mot Girona på hemmaplan.
Osasuna höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.
Osasuna–Girona – mål för mål
Osasuna har två segrar, en oavgjord och två förluster och 6–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Girona har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 7–6 i målskillnad.
Säsongens första möte lagen emellan vann Girona med 1–0.
I nästa omgång har Osasuna Alaves borta på Estadio Mendizorroza, lördag 4 april 18.30. Girona spelar hemma mot Villarreal måndag 6 april 21.00.
Osasuna–Girona 1–0 (0–0)
La Liga, Estadio El Sadar
Mål: 1–0 (80) Ante Budimir.
Varningar, Osasuna: Jon Moncayola, Javi Galan. Girona: Viktor Tsigankov.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Osasuna: 2-1-2
Girona: 1-2-2
Nästa match:
Osasuna: Alaves, borta, 4 april 18.30
Girona: Villarreal CF, hemma, 6 april 21.00
Den här artikeln handlar om: