Ante Budimir poängräddare för Osasuna – på övertid mot Mallorca

Osasuna och Mallorca kryssade

Ante Budimir kvitterade på stopptid

Real Sociedad nästa motstånd för Osasuna

På övertid slog Ante Budimir till och gjorde 2–2. Det räddade en poäng för Osasuna i mötet med Mallorca i La Liga på Estadio El Sadar. Bortalaget hade ledningen med 1–2 i slutet av matchen, men Budimirs fullträff för Osasuna gjorde att matchen på lördagen slutade oavgjort.

Det betyder att Mallorca, även om det inte blev seger, äntligen bröt sin förlustsvit, som stannade på fyra förluster i rad.

Osasuna–Mallorca – mål för mål

Vedat Muriqi gav gästerna Mallorca ledningen i 35:e minuten.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Vedat Muriqi träff återigen och ökade ledningen för Mallorca. I den 73:e minuten fick Mallorca Jan Virgili utvisad. Osasuna åkte på en utvisning i den 82:a minuten när Raul Garcia fick lämna planen. Reduceringen till 1–2 kom med en minut kvar att spela när Enrique Barja slog till och gjorde mål för Osasuna. Men Osasuna hann ändå med ett kvitteringsmål. Ante Budimir gjorde det på tilläggstid på passning från Moi Gomez. 2–2-målet blev matchens sista.

Osasuna har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mallorca har en oavgjord och fyra förluster och 3–10 i målskillnad.

I nästa match, söndag 15 mars möter Osasuna Real Sociedad borta på Reale Arena 21.00 medan Mallorca spelar hemma mot Espanyol 14.00.

Osasuna–Mallorca 2–2 (0–1)

La Liga, Estadio El Sadar

Mål: 0–1 (35) Vedat Muriqi, 0–2 (61) Vedat Muriqi, 1–2 (89) Enrique Barja, 2–2 (90) Ante Budimir (Moi Gomez).

Varningar, Osasuna: Ruben Garcia, Victor Munoz, Alessio Lisci.

Utvisningar, Osasuna: Raul Garcia.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Osasuna: 2-2-1

Mallorca: 0-1-4

Nästa match:

Osasuna: Real Sociedad, borta, 15 mars 21.00

Mallorca: Espanyol Barcelona, hemma, 15 mars 14.00