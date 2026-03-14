Anthony Gordon matchhjälte för Newcastle mot Chelsea

Newcastle vann med 1–0 (1–0) borta mot Chelsea i Premier League. Anthony Gordon gjorde matchens enda mål i första halvleken.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Newcastle höll nollan.

Chelsea–Newcastle – mål för mål

Chelsea har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 8–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Newcastle har tre vinster och två förluster och 8–7 i målskillnad.

Lördag 21 mars 18.30 spelar Chelsea borta mot Everton. Newcastle möter Sunderland hemma på St James’ Park söndag 22 mars 13.00.

Chelsea–Newcastle 0–1 (0–1)

Premier League, Stamford Bridge

Varningar, Chelsea: Wesley Fofana, Moises Caicedo. Newcastle: Lewis Hall, Aaron Ramsdale.

