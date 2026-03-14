Anthony Gordon matchhjälte för Newcastle mot Chelsea
- Newcastle-seger med 1–0 mot Chelsea
- Anthony Gordon matchvinnare för Newcastle
- Andra raka segern för Newcastle
Newcastle vann med 1–0 (1–0) borta mot Chelsea i Premier League. Anthony Gordon gjorde matchens enda mål i första halvleken.
Det här var åttonde gången den här säsongen som Newcastle höll nollan.
Chelsea–Newcastle – mål för mål
Chelsea har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 8–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Newcastle har tre vinster och två förluster och 8–7 i målskillnad.
Lördag 21 mars 18.30 spelar Chelsea borta mot Everton. Newcastle möter Sunderland hemma på St James’ Park söndag 22 mars 13.00.
Chelsea–Newcastle 0–1 (0–1)
Premier League, Stamford Bridge
Mål: 0–1 (18) Anthony Gordon.
Varningar, Chelsea: Wesley Fofana, Moises Caicedo. Newcastle: Lewis Hall, Aaron Ramsdale.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Chelsea: 1-2-2
Newcastle: 3-0-2
Nästa match:
Chelsea: Everton FC, borta, 21 mars 18.30
Newcastle: Sunderland AFC, hemma, 22 mars 13.00
