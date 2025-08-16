Äntligen seger för Mallbacken mot Bollstanäs

Seger för Mallbacken med 2–1 mot Bollstanäs

Hilda Gahnsby Dahl matchvinnare för Mallbacken

Femte förlusten i rad för Bollstanäs

Det blev fyra förluster i rad för Mallbacken i Elitettan. Men hemma mot Bollstanäs kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen på Strandvallen Coop Arena slutade 2–1 (0–1).

Hilda Gahnsby Dahl blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 89 minuter.

Mallbacken–Bollstanäs – mål för mål

Bollstanäs tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Emma Lund. Emmi Dunn kvitterade för Mallbacken i 79:e minuten.

Det matchavgörande målet kom med en minut kvar att spela, när Hilda Gahnsby Dahl slog till och gjorde 2–1 för Mallbacken. Gahnsby Dahl fullbordade därmed lagets vändning.

Förlusten var Bollstanäs tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Mallbacken nu ligger på tionde plats i tabellen, och Bollstanäs är på tolfte plats. Noteras kan att Mallbacken sedan den 15 augusti har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Lördag 23 augusti möter Mallbacken Elfsborg borta 13.00 och Bollstanäs möter BK Häcken Utveckling borta 15.00.

Mallbacken–Bollstanäs 2–1 (0–1)

Elitettan, Strandvallen Coop Arena

Mål: 0–1 (45) Emma Lund, 1–1 (79) Emmi Dunn, 2–1 (89) Hilda Gahnsby Dahl.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mallbacken: 1-0-4

Bollstanäs: 0-0-5

Nästa match:

Mallbacken: IF Elfsborg, borta, 23 augusti

Bollstanäs: BK Häcken U, borta, 23 augusti