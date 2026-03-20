Äntligen seger för Preston North End mot Stoke City

Seger för Preston North End med 3–1 mot Stoke City

Det blev fyra förluster i rad för Preston North End i Championship. Men hemma mot Stoke City kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen på Deepdale slutade 3–1 (1–1).

Sorba Thomas gjorde 1–0 till Stoke City efter bara fyra minuter med assist av Junior Tchamadeu. Preston North End kvitterade till 1–1 i 15:e minuten genom Alfie Devine på pass av Andrew Moran.

Milutin Osmajic fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela på pass av Lewis Dobbin och gav Preston North End ledningen. I 60:e minuten nätade Alfie Devine på nytt framspelad av Milutin Osmajic och gjorde 3–1. Devine fullbordade därmed lagets vändning.

För Preston North End gör resultatet att laget nu ligger på tolfte plats i tabellen medan Stoke City är på 14:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Preston North End som så sent som den 19 mars låg på 17:e plats.

I nästa match möter Preston North End Leicester borta och Stoke City möter Sheffield Wednesday hemma. Båda matcherna spelas fredag 3 april 16.00.

Championship, Deepdale

Mål: 0–1 (4) Sorba Thomas (Junior Tchamadeu), 1–1 (15) Alfie Devine (Andrew Moran), 2–1 (57) Milutin Osmajic (Lewis Dobbin), 3–1 (60) Alfie Devine (Milutin Osmajic).

Varningar, Preston North End: Ben Whiteman, Alfie Devine. Stoke City: Million Manhoef.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Preston North End: 1-0-4

Stoke City: 1-1-3

