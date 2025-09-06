Äntligen seger för Skultorp mot Lidköpings FK

Skultorp vann med 3–0 mot Lidköpings FK

Thea Ekström tvåmålsskytt för Skultorp

Andra förlusten i rad för Lidköpings FK

Det blev fem förluster i rad för Skultorp i division 1 mellersta dam. Men borta mot Lidköpings FK kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen på Framnäs IP slutade 0–3 (0–0).

Lidköpings FK:s tränare Andreas Tilly Gustavsson tyckte så här om matchen:

– Tråkigt givetvis. Tappar 0–0 till 0–3 på 15 min. Det är inte okej utan vi måste göra det bättre. Nu har vi ändå tuffare motstånd i några matcher och då måste försvarsspelet sitta. Vi måste vara jämnare hela matchen helt enkelt.

Första halvlek var mållös, i andra halvlek var Skultorp det starkaste laget.

Thea Ekström med två mål för Skultorp

Thea Ekström gjorde två och Tinna Örtemark ett mål för Skultorp.

Båda lagen har nu en vinst och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Lidköpings FK med 4–16 och Skultorp med 6–12 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Skultorp nu ligger på nionde plats. Lidköpings FK är på 14:e och sista plats.

Lördag 13 september 13.00 spelar Lidköpings FK borta mot Älvsjö AIK. Skultorp möter Segeltorp Fotboll hemma på Orkanvallen söndag 14 september 13.00.