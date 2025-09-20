Araujo och Serginho matchvinnare när Santa Clara besegrade Alverca

Santa Clara vann med 2–1 mot Alverca

Mateus Araujo avgjorde för Santa Clara

Lincoln ende målskytt för Alverca

Det blev uddamålsseger för hemmalaget Santa Clara i matchen mot Alverca på Estádio de São Miguel. Laget vann lördagens match i Primeira Liga herr med 2–1 (1–1). Mateus Araujo slog till på övertid och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Santa Clara–Alverca – mål för mål

Santa Clara fick en bra start på matchen. Serginho gjorde målet på straff, redan i nionde minuten.

Alverca kvitterade till 1–1 i 19:e minuten, genom Lincoln. Det matchavgörande målet kom på tilläggstid, när Mateus Araujo slog till och gjorde 2–1 för Santa Clara framspelad av Matheus Pereira De Souza.

Det här var Santa Claras andra uddamålsseger den här säsongen.

Lagen spelar mot varandra igen den 22 februari.

Nästa motstånd för Santa Clara är Tondela. Lagen möts lördag 27 september 16.30 på Estádio de São Miguel.

Santa Clara–Alverca 2–1 (1–1)

Primeira Liga herr, Estádio de São Miguel

Mål: 1–0 (9) Serginho, 1–1 (19) Lincoln, 2–1 (90) Mateus Araujo (Matheus Pereira De Souza).

Varningar, Santa Clara: Diogo Calila, Serginho, Lucas Soares, Firmino Adriano, Luquinhas, Anthony Carter. Alverca: Marezi, Andre Nogueira Gomes, Amorim, Francisco Chissumba.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Santa Clara: 2-2-1

Alverca: 1-1-3

Nästa match:

Santa Clara: Tondela, hemma, 27 september