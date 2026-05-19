Landslags-keeperns glädje: ”Har längtat som bara den”

STOCKHOLM. Hammarby- och landslagsmålvakten Emma Holmgren födde barn i början på mars.

Nu är målvaktshandskarna och fotbollskorna på när 29-åringen har påbörjat individuell träning.

I januari i fjol kom beskedet att Emma Holmgren skulle återvända till Hammarby under sommaren 2025 efter flera år utomlands, i bland annat Lyon och Levante.

Efter att EM avslutades var landslagsmålvakten tillbaka på Kanalplan men saknades i matchtruppen. Senare under höstsäsongen kom det glädjande beskedet att 29-åringen väntade tillökning och att hon skulle missa resten av säsongen. Den 5 mars blev Holmgren mamma till dottern, Elsa.

Nu är målvakten tillbaka i individuell träning på gymmet och har fått sätta på sig målvaktshandskarna och fotbollskorna för att köra enskild målvaktsträning med målvaktstränaren Aleksandar Vasilic.

– Det är jättekul, jag har längtat som bara den efter det här, säger Emma Holmgren till FotbollDirekt.

När Bajen-keepern kommer vara tillbaka i spel är ännu oklart och klubben ger henne den tid hon behöver, men Holmgren tycker att första tiden på planen har gått bra och att hitta formen går framåt.

– Jättesvårt att säga. Jag vill ut på planen så snabbt som möjligt men man vet inte riktigt hur allt kommer gå. Just nu går allt framåt och uppåt så det känns jättekul.

Hammarby vann svenska cupen i lördags och målvakten, som satt på läktaren, var med på hela firandet. Titeln gav henne extra pepp att komma tillbaka till matchform.

– Det är såklart att man bara vill vara ute planen och med laget ännu mer. Men det sporrar mig mer att vilja komma tillbaka.

29-åringen har i en tidigare intervju med FotbollDirekt sagt att ”Bajen” är klubben i hennes hjärta efter Bajen-sejouren 2017-2018. Sedan hon lämnade för åtta år sedan har hon längtat efter att gå in till ”Just idag är jag stark”.

– Jag har längtat efter det sen 2018 när jag gick ut till den senast, avslutar Emma Holmgren.