Ari Sigurpalsson poängräddare för Elfsborg – på övertid mot Västerås SK

Elfsborg gick mot förlust när laget på lördagen mötte Västerås SK i Allsvenskan på Hitachi Energy Arena. Hemmalaget hade ledningen med 2–1 i slutet av matchen, men på övertid slog Ari Sigurpalsson till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Elfsborg.

Västerås SK–Elfsborg – mål för mål

Första halvlek blev mållös men efter pausen slog Niklas Hult till efter förarbete från Rufai Mohammed och gav Elfsborg ledningen. I 74:e minuten kvitterade Mikkel Ladefoged för Västerås SK på pass av Marcus Baggesen. Mikkel Ladefoged såg med nio minuter kvar att spela till att Västerås SK tog ledningen efter förarbete av Mamadou Ousmane Diagne. Kvitteringen kom på stopptid när Ari Sigurpalsson slog till och gjorde mål för Elfsborg framspelad av Thomas Isherwood. 2–2-målet blev matchens sista.

För tabellens utseende betyder det här att Västerås SK ligger på fjärde plats medan Elfsborg har andraplatsen.

Den 16 augusti möts lagen återigen, då på Borås Arena.

I nästa omgång har Västerås SK Sirius borta på Studenternas, lördag 18 april 15.00. Elfsborg spelar borta mot Degerfors fredag 17 april 19.00.

Västerås SK–Elfsborg 2–2 (0–0)

Allsvenskan, Hitachi Energy Arena

Mål: 0–1 (49) Niklas Hult (Rufai Mohammed), 1–1 (74) Mikkel Ladefoged (Marcus Baggesen), 2–1 (81) Mikkel Ladefoged (Mamadou Ousmane Diagne), 2–2 (90) Ari Sigurpalsson (Thomas Isherwood).

Varningar, Elfsborg: Simon Olsson, Rasmus Wikström.

