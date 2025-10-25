Ariana rivstartade – och vann mot Olympic

Ariana segrade – 4–2 mot Olympic

Oskar Sverrisson tvåmålsskytt för Ariana

Anton Reuterskiöld avgjorde för Ariana

Det tog tre minuter. Sen gjorde Oskar Sverrisson 1–0 för Ariana som tog greppet om hemmamatchen mot Olympic på lördagen. Matchen i Ettan södra herr slutade 4–2.

Oskar Sverrisson gjorde två mål för Ariana

Ariana började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Oskar Sverrisson till.

Laget ökade också ledningen till 2–0 i 39:e minuten när Victor Andersson fick träff. Direkt efter pausen slog Adrian Zendelovski till och reducerade åt Olympic.

Anton Reuterskiöld slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Ariana.

I 63:e minuten slog Oskar Sverrisson till på nytt och gjorde 4–1.

Olympic reducerade till 4–2 bara sex minuter senare genom Casper Nilsson. Men mer än så orkade Olympic inte med.

I nästa omgång har Ariana Jönköping borta på Stadsparksvallen, lördag 1 november 16.00. Olympic spelar hemma mot FC Trollhättan söndag 2 november 16.00.

Ariana–Olympic 4–2 (2–0)

Ettan södra herr, Malmö IP

Mål: 1–0 (3) Oskar Sverrisson, 2–0 (39) Victor Andersson, 2–1 (53) Adrian Zendelovski, 3–1 (62) Anton Reuterskiöld, 4–1 (63) Oskar Sverrisson, 4–2 (69) Casper Nilsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ariana: 2-0-3

Olympic: 1-1-3

Nästa match:

Ariana: Jönköpings Södra IF, borta, 1 november

Olympic: FC Trollhättan, hemma, 2 november