Arouca avgjorde mot Nacional efter paus

Arouca segrade – 2–1 mot Nacional

Espen Van Ee matchvinnare för Arouca

Andra förlusten i följd för Nacional

Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det bortalaget Arouca som avgjorde matchen mot Nacional. Lördagens match i Primeira Liga herr slutade 1–2.

Espen Van Ee slog till efter 89 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Porto nästa för Arouca

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 66:e minuten innan Jesus Ramirez på straff gav Nacional ledningen.

I den 74:e minuten kvitterade Boris Popovic för Arouca.

I den 80:e minuten blev Nacionals Matheus Dias utvisad.

Det matchavgörande målet kom med en minut kvar att spela, när Espen Van Ee slog till och gjorde 1–2 för Arouca. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Nacionals andra uddamålsförlust den här säsongen.

Den 22 februari spelar lagen mot varandra på nytt.

Söndag 28 september 19.00 spelar Nacional borta mot Braga. Arouca möter Porto hemma måndag 29 september 21.00.

Nacional–Arouca 1–2 (0–0)

Primeira Liga herr, Estádio da Madeira

Mål: 1–0 (66) Jesus Ramirez, 1–1 (74) Boris Popovic, 1–2 (89) Espen Van Ee.

Varningar, Nacional: Jesus Ramirez, Liziero. Arouca: Jose Fontan.

Utvisningar, Nacional: Matheus Dias.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nacional: 1-1-3

Arouca: 1-2-2

Nästa match:

Nacional: SC Braga, borta, 28 september

Arouca: FC Porto, hemma, 29 september