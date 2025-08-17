Arsenal sänkte Manchester United – Riccardo Calafiori matchhjälte
- Fulham nästa motstånd för Manchester United
- Seger för Arsenal med 1–0 mot Manchester United
- Riccardo Calafiori matchvinnare för Arsenal
Målet i första halvleken blev matchavgörande när Arsenal vann med 1–0 (1–0) borta mot Manchester United i Premier League.
Leeds nästa för Arsenal
Manchester United och Arsenal delade på poängen, 1–1, senast lagen möttes, på Old Trafford.
Nästa motstånd för Arsenal är Leeds. Lagen möts lördag 23 augusti 18.30 på Emirates Stadium.
Manchester United–Arsenal 0–1 (0–1)
Premier League, Old Trafford
Mål: 0–1 (13) Riccardo Calafiori.
Varningar, Manchester United: Patrick Dorgu. Arsenal: David Raya, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly, Jurrien Timber.
Nästa match:
Arsenal: Leeds Utd, hemma, 23 augusti
