Fulham nästa motstånd för Manchester United

Seger för Arsenal med 1–0 mot Manchester United

Riccardo Calafiori matchvinnare för Arsenal

Målet i första halvleken blev matchavgörande när Arsenal vann med 1–0 (1–0) borta mot Manchester United i Premier League.

Leeds nästa för Arsenal

Manchester United och Arsenal delade på poängen, 1–1, senast lagen möttes, på Old Trafford.

Nästa motstånd för Arsenal är Leeds. Lagen möts lördag 23 augusti 18.30 på Emirates Stadium.

Manchester United–Arsenal 0–1 (0–1)

Premier League, Old Trafford

Mål: 0–1 (13) Riccardo Calafiori.

Varningar, Manchester United: Patrick Dorgu. Arsenal: David Raya, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly, Jurrien Timber.

Nästa match:

Arsenal: Leeds Utd, hemma, 23 augusti