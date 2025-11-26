Arsenals segerrad fortsätter efter 3–1 mot Bayern München

Seger för Arsenal med 3–1 mot Bayern München

Arsenal fortsätter starkt i Champions League. När laget mötte Bayern München på hemmaplan på Emirates Stadium på onsdagen kom ännu en seger. Laget vann med 3–1 (1–1). I och med detta har Arsenal fem segrar i rad.

Arsenal tog ledningen i 22:a minuten genom Jurrien Timber efter pass från Bukayo Saka.

I 32:a minuten kvitterade Bayern München genom Lennart Karl.

I 69:e minuten nätade Noni Madueke och gav Arsenal ledningen.

Gabriel Martinelli ökade Arsenals ledning med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Arsenal ligger på första plats i tabellen efter matchen medan Bayern München ligger på tredje plats.

I nästa omgång har Arsenal Club Brügge borta, onsdag 10 december 21.00. Bayern München spelar hemma mot Sporting Lissabon tisdag 9 december 18.45.

Arsenal–Bayern München 3–1 (1–1)

Champions League, Emirates Stadium

Mål: 1–0 (22) Jurrien Timber (Bukayo Saka), 1–1 (32) Lennart Karl, 2–1 (69) Noni Madueke, 3–1 (77) Gabriel Martinelli.

Varningar, Arsenal: William Saliba, Mikel Merino. Bayern München: Dayot Upamecano, Konrad Laimer.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arsenal: 5-0-0

Bayern München: 4-0-1

Nästa match:

Arsenal: Club Brügge, borta, 10 december

Bayern München: Sporting Lissabon, hemma, 9 december