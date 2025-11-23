Arsenals starka svit mot Tottenham fortsätter

Arsenal vann med 4–1 mot Tottenham

Arsenals sjätte seger på de senaste sju matcherna

Eberechi Eze med tre mål för Arsenal

Tottenham är lite av ett drömmotstånd för Arsenal. På söndagen vann Arsenal på nytt – den här gången hemma på Emirates Stadium. Matchen i Premier League slutade 4–1 (2–0). Det var Arsenals femte raka seger mot Tottenham.

Segern var Arsenals sjätte på de senaste sju matcherna.

Eberechi Eze tremålsskytt för Arsenal

Leandro Trossard gav Arsenal ledningen i 36:e minuten efter pass från Mikel Merino.

Arsenal gjorde också 2–0 strax före paus genom Eberechi Eze efter förarbete av Declan Rice.

Direkt efter pausen ökade Eberechi Eze Arsenals ledning på passning från Jurrien Timber.

I 55:e minuten nätade Richarlison och reducerade åt Tottenham. Men mer än så orkade Tottenham inte med.

Eberechi Eze ökade Arsenals ledning som med målet fullbordade sitt hattrick i 76:e minuten.

Det här betyder att Tottenham ligger på nionde plats i tabellen och att Arsenal leder serien. Noteras kan att Tottenham sedan den 31 oktober har tappat sex placeringar i tabellen.

Nästa motstånd för Arsenal är Chelsea. Lagen möts söndag 30 november 17.30 på Stamford Bridge.

Arsenal–Tottenham 4–1 (2–0)

Premier League, Emirates Stadium

Mål: 1–0 (36) Leandro Trossard (Mikel Merino), 2–0 (41) Eberechi Eze (Declan Rice), 3–0 (46) Eberechi Eze (Jurrien Timber), 3–1 (55) Richarlison, 4–1 (76) Eberechi Eze (Leandro Trossard).

Varningar, Arsenal: Declan Rice. Tottenham: Cristian Romero, Rodrigo Bentancur, Pedro Porro.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arsenal: 4-1-0

Tottenham: 1-1-3

Nästa match:

Arsenal: Chelsea FC, borta, 30 november