Astana kunde inte rå på Lausanne i första mötet lagen emellan i Conference League Tredje kvalomgången herr. Lausanne vann på hemmaplan med 3–1 (2–0). På torsdag 14 augusti spelas returen.

Mamadou Kaly Sene gjorde avgörande målet

Matchen var mållös till Lausanne tog ledningen i 24:e minuten, genom Jamie Roche.

Lausanne gjorde också 2–0 i slutet av första halvleken, genom Mamadou Kaly Sene. Lausanne ökade ledningen till 3–0 i 72:a minuten.

Reduceringen till 3–1 kom på stopptid, när Ivan Basic slog till och gjorde mål för Astana. Men mer än så orkade Astana inte med.

Conference League Tredje kvalomgången herr

Mål: 1–0 (24) Jamie Roche, 2–0 (42) Mamadou Kaly Sene, 3–0 (72) Självmål, 3–1 (90) Ivan Basic.