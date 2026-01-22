Aston Villa har fyra raka segrar – vann mot Fenerbahce med 1–0
- Seger för Aston Villa med 1–0 mot Fenerbahce
- Aston Villas sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Jadon Sancho avgjorde för Aston Villa
Aston Villa är otroligt svårslagna just nu. På torsdagen kom seger nummer fyra i rad i Europa League, efter 1–0 (1–0) borta mot trettondeplacerade Fenerbahce. Det innebär också att Fenerbahce förlorade efter fem matcher i rad utan förlust.
Jadon Sancho blev matchhjälte efter 25 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Aston Villa höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.
Fenerbahce–Aston Villa – mål för mål
Fenerbahce har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna.
Motståndare i sista omgången för Aston Villa är Salzburg. Lagen möts torsdag 29 januari 21.00 på Villa Park.
Fenerbahce–Aston Villa 0–1 (0–1)
Europa League, Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi
Mål: 0–1 (25) Jadon Sancho.
Varningar, Fenerbahce: Jayden Oosterwolde, Mert Muldur, Milan Skriniar, Dorgeles Nene. Aston Villa: Lucas Digne, Lamare Bogarde, Evann Guessand, Victor Nilsson Lindelöf.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Fenerbahce: 2-2-1
Aston Villa: 4-0-1
Nästa match:
Aston Villa: FC Salzburg, hemma, 29 januari 21.00
