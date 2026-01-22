Aston Villa har fyra raka segrar – vann mot Fenerbahce med 1–0

Seger för Aston Villa med 1–0 mot Fenerbahce

Aston Villas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Jadon Sancho avgjorde för Aston Villa

Aston Villa är otroligt svårslagna just nu. På torsdagen kom seger nummer fyra i rad i Europa League, efter 1–0 (1–0) borta mot trettondeplacerade Fenerbahce. Det innebär också att Fenerbahce förlorade efter fem matcher i rad utan förlust.

Jadon Sancho blev matchhjälte efter 25 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Aston Villa höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Fenerbahce–Aston Villa – mål för mål

Fenerbahce har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Motståndare i sista omgången för Aston Villa är Salzburg. Lagen möts torsdag 29 januari 21.00 på Villa Park.

Fenerbahce–Aston Villa 0–1 (0–1)

Europa League, Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Mål: 0–1 (25) Jadon Sancho.

Varningar, Fenerbahce: Jayden Oosterwolde, Mert Muldur, Milan Skriniar, Dorgeles Nene. Aston Villa: Lucas Digne, Lamare Bogarde, Evann Guessand, Victor Nilsson Lindelöf.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fenerbahce: 2-2-1

Aston Villa: 4-0-1

Nästa match:

Aston Villa: FC Salzburg, hemma, 29 januari 21.00