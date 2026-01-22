Prenumerera

Aston Villa har fyra raka segrar – vann mot Fenerbahce med 1–0

Author image
FotbollDirekt
  • Seger för Aston Villa med 1–0 mot Fenerbahce

  • Aston Villas sjätte seger på de senaste sju matcherna

  • Jadon Sancho avgjorde för Aston Villa

Aston Villa är otroligt svårslagna just nu. På torsdagen kom seger nummer fyra i rad i Europa League, efter 1–0 (1–0) borta mot trettondeplacerade Fenerbahce. Det innebär också att Fenerbahce förlorade efter fem matcher i rad utan förlust.

Jadon Sancho blev matchhjälte efter 25 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Aston Villa höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Fenerbahce–Aston Villa – mål för mål

Fenerbahce har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Motståndare i sista omgången för Aston Villa är Salzburg. Lagen möts torsdag 29 januari 21.00 på Villa Park.

Fenerbahce–Aston Villa 0–1 (0–1)

Europa League, Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Mål: 0–1 (25) Jadon Sancho.

Varningar, Fenerbahce: Jayden Oosterwolde, Mert Muldur, Milan Skriniar, Dorgeles Nene. Aston Villa: Lucas Digne, Lamare Bogarde, Evann Guessand, Victor Nilsson Lindelöf.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fenerbahce: 2-2-1

Aston Villa: 4-0-1

Nästa match:

Aston Villa: FC Salzburg, hemma, 29 januari 21.00

