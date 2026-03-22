Aston Villa segrade mot West Ham på hemmaplan
- Aston Villa vann med 2–0 mot West Ham
- John Mcginn matchvinnare för Aston Villa
- Aston Villas starka defensiv briljerade
Aston Villa vann söndagens match hemma mot West Ham i Premier League. I halvtid ledde laget med 1–0, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 2–0.
Det här var Aston Villas nionde nolla den här säsongen.
Nottingham Forest nästa för Aston Villa
John Mcginn slog till redan i 15:e minuten och gav Aston Villa en tidig ledning.
I 68:e minuten slog Ollie Watkins till och gjorde 2–0. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
I nästa omgång har Aston Villa Nottingham Forest borta, söndag 12 april 15.00. West Ham spelar hemma mot Wolverhampton fredag 10 april 21.00.
Aston Villa–West Ham 2–0 (1–0)
Premier League, Villa Park
Mål: 1–0 (15) John Mcginn, 2–0 (68) Ollie Watkins.
Varningar, West Ham: Aaron Wan-Bissaka.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Aston Villa: 1-1-3
West Ham: 1-2-2
Nästa match:
Aston Villa: Nottingham Forest FC, borta, 12 april 15.00
West Ham: Wolverhampton Wanderers FC, hemma, 10 april 21.00
