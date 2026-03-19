Aston Villa till Euroleague Kvartsfinal efter seger mot Lille

Seger för Aston Villa med 3–0 totalt

John McGinn matchvinnare för Aston Villa

Andra raka segern för Aston Villa

Aston Villa har vunnit Europa League Åttondelsfinal mot Lille. Det står klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 2–0 till Aston Villa, vilket betyder att Aston Villa står som segrare med totala resultatet 3–0.

Aston Villa–Lille – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde John McGinn 1–0 till Aston Villa i den 54:e minuten. 2–0-målet kom i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela när Leon Bailey slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.

Aston Villa är nu klart för Euroleague Kvartsfinal.

Aston Villa–Lille 2–0 (0–0), 3–0 totalt

Europa League Åttondelsfinal, Villa Park

Mål: 1–0 (54) John McGinn, 2–0 (86) Leon Bailey.

Varningar, Aston Villa: Douglas Luiz. Lille: Felix Correia.

