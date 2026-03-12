Aston Villa vann första matchen med 1–0 mot Lille

Aston Villa vann med 1–0 mot Lille

Ollie Watkins matchvinnare för Aston Villa

Aston Villa höll tätt bakåt

Aston Villa har kopplat greppet i Europa League Åttondelsfinal. Laget vann första matchen på bortaplan mot Lille på torsdagen med 1–0 (0–0). Returen spelas torsdag 19 mars.

Segermålet för Aston Villa stod Ollie Watkins för efter 61 minuter.

Lille–Aston Villa – mål för mål

Lille–Aston Villa 0–1 (0–0)

Europa League Åttondelsfinal, Stade Pierre-Mauroy

Mål: 0–1 (61) Ollie Watkins.

Varningar, Aston Villa: Lucas Digne, Emiliano Martinez.