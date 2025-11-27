Aston Villa vann hemma mot Young Boys

Aston Villa vann med 2–1 mot Young Boys

Aston Villas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Aston Villas avgörande i 90:e minuten.

Aston Villa ledde med 2–0 i halvtid mot Young Boys på hemmaplan i torsdagens match i Europa League. I andra halvlek kom Young Boys närmare, men Aston Villa kunde hålla undan till seger 2–1.

Segern var Aston Villas fjärde på de senaste fem matcherna.

Donyell Malen blev matchvinnare

Donyell Malen gjorde 1–0 till Aston Villa i 27:e minuten.

Laget gjorde också 2–0 strax före halvtidsvilan på nytt genom Donyell Malen.

Reduceringen till 2–1 kom på tilläggstid när Joel Monteiro slog till och gjorde mål för Young Boys. Men mer än så orkade Young Boys inte med.

Det här var Aston Villas andra uddamålsseger den här säsongen.

För hemmalaget betyder resultatet tredje plats i tabellen. Young Boys är på 26:e plats.

Torsdag 11 december möter Aston Villa Basel borta 21.00 och Young Boys möter Lille hemma 18.45.

Aston Villa–Young Boys 2–1 (2–0)

Europa League, Villa Park

Mål: 1–0 (27) Donyell Malen, 2–0 (42) Donyell Malen, 2–1 (90) Joel Monteiro.

Varningar, Aston Villa: Amadou Onana, Ian Maatsen. Young Boys: Sandro Lauper.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Aston Villa: 4-0-1

Young Boys: 2-0-3

Nästa match:

Aston Villa: FC Basel, borta, 11 december

Young Boys: LOSC Lille, hemma, 11 december