Prenumerera

Logga in

Aston Villa vann igen – efter fem matcher utan seger

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

  • Aston Villa vann med 3–1 mot Fulham

  • John Mcginn matchvinnare för Aston Villa

  • Raul Jimenez nätade för Fulham

Det tog sex matcher. Men nu har Aston Villa till slut vunnit en match i Premier League. Laget vann på hemmaplan mot Fulham, med 3–1 (1–1).

Burnley nästa för Aston Villa

Fulham startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara tre minuter slog Raul Jimenez till framspelad av Sasa Lukic.

Aston Villa kvitterade till 1–1 i 37:e minuten, när Ollie Watkins hittade rätt på pass av Lucas Digne. Direkt efter pausen ökade John Mcginn Aston Villas ledning på pass av Emiliano Buendia.

I 51:a minuten slog Emiliano Buendia till, på pass av Ollie Watkins och gjorde 3–1. Därmed hade laget vänt matchen.

Aston Villa har en seger, två oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Fulham har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–7 i målskillnad.

Söndag 5 oktober 15.00 spelar Aston Villa hemma mot Burnley. Fulham möter Bournemouth borta på Vitality Stadium fredag 3 oktober 21.00.

Aston Villa–Fulham 3–1 (1–1)

Premier League, Villa Park

Mål: 0–1 (3) Raul Jimenez (Sasa Lukic), 1–1 (37) Ollie Watkins (Lucas Digne), 2–1 (49) John Mcginn (Emiliano Buendia), 3–1 (51) Emiliano Buendia (Ollie Watkins).

Varningar, Aston Villa: John Mcginn. Fulham: Harry Wilson, Calvin Bassey, Joshua King, Sasa Lukic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Aston Villa: 1-2-2

Fulham: 2-1-2

Nästa match:

Aston Villa: Burnley FC, hemma, 5 oktober

Fulham: AFC Bournemouth, borta, 3 oktober

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt