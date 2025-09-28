Aston Villa vann igen – efter fem matcher utan seger

Aston Villa vann med 3–1 mot Fulham

John Mcginn matchvinnare för Aston Villa

Raul Jimenez nätade för Fulham

Det tog sex matcher. Men nu har Aston Villa till slut vunnit en match i Premier League. Laget vann på hemmaplan mot Fulham, med 3–1 (1–1).

Burnley nästa för Aston Villa

Fulham startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara tre minuter slog Raul Jimenez till framspelad av Sasa Lukic.

Aston Villa kvitterade till 1–1 i 37:e minuten, när Ollie Watkins hittade rätt på pass av Lucas Digne. Direkt efter pausen ökade John Mcginn Aston Villas ledning på pass av Emiliano Buendia.

I 51:a minuten slog Emiliano Buendia till, på pass av Ollie Watkins och gjorde 3–1. Därmed hade laget vänt matchen.

Aston Villa har en seger, två oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Fulham har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–7 i målskillnad.

Söndag 5 oktober 15.00 spelar Aston Villa hemma mot Burnley. Fulham möter Bournemouth borta på Vitality Stadium fredag 3 oktober 21.00.

Aston Villa–Fulham 3–1 (1–1)

Premier League, Villa Park

Mål: 0–1 (3) Raul Jimenez (Sasa Lukic), 1–1 (37) Ollie Watkins (Lucas Digne), 2–1 (49) John Mcginn (Emiliano Buendia), 3–1 (51) Emiliano Buendia (Ollie Watkins).

Varningar, Aston Villa: John Mcginn. Fulham: Harry Wilson, Calvin Bassey, Joshua King, Sasa Lukic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Aston Villa: 1-2-2

Fulham: 2-1-2

Nästa match:

Aston Villa: Burnley FC, hemma, 5 oktober

Fulham: AFC Bournemouth, borta, 3 oktober