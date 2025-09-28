Aston Villa vann igen – efter fem matcher utan seger
- Aston Villa vann med 3–1 mot Fulham
- John Mcginn matchvinnare för Aston Villa
- Raul Jimenez nätade för Fulham
Det tog sex matcher. Men nu har Aston Villa till slut vunnit en match i Premier League. Laget vann på hemmaplan mot Fulham, med 3–1 (1–1).
Burnley nästa för Aston Villa
Fulham startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara tre minuter slog Raul Jimenez till framspelad av Sasa Lukic.
Aston Villa kvitterade till 1–1 i 37:e minuten, när Ollie Watkins hittade rätt på pass av Lucas Digne. Direkt efter pausen ökade John Mcginn Aston Villas ledning på pass av Emiliano Buendia.
I 51:a minuten slog Emiliano Buendia till, på pass av Ollie Watkins och gjorde 3–1. Därmed hade laget vänt matchen.
Aston Villa har en seger, två oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Fulham har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–7 i målskillnad.
Söndag 5 oktober 15.00 spelar Aston Villa hemma mot Burnley. Fulham möter Bournemouth borta på Vitality Stadium fredag 3 oktober 21.00.
Aston Villa–Fulham 3–1 (1–1)
Premier League, Villa Park
Mål: 0–1 (3) Raul Jimenez (Sasa Lukic), 1–1 (37) Ollie Watkins (Lucas Digne), 2–1 (49) John Mcginn (Emiliano Buendia), 3–1 (51) Emiliano Buendia (Ollie Watkins).
Varningar, Aston Villa: John Mcginn. Fulham: Harry Wilson, Calvin Bassey, Joshua King, Sasa Lukic.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Aston Villa: 1-2-2
Fulham: 2-1-2
Nästa match:
Aston Villa: Burnley FC, hemma, 5 oktober
Fulham: AFC Bournemouth, borta, 3 oktober
