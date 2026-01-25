Aston Villa vann klart mot Newcastle på St James’ Park
- Aston Villa-seger med 2–0 mot Newcastle
- Emiliano Buendia avgjorde för Aston Villa
- Aston Villas 14:e seger för säsongen
Redan i första halvlek tog Aston Villa greppet om bortamatchen mot Newcastle på söndagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Premier League slutade 2–0.
Aston Villa höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.
Newcastle–Aston Villa – mål för mål
Aston Villa tog en tidig ledning när Emiliano Buendia gjorde målet redan i 19:e minuten.
0–2-målet kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela när Ollie Watkins slog till och gjorde mål framspelad av Lucas Digne. 0–2-målet blev matchens sista.
Newcastle har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 9–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Aston Villa har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–6 i målskillnad.
Resultatet innebär att Newcastle ligger kvar på nionde plats och Aston Villa på tredje plats i tabellen. Ett fint lyft i tabellen för Newcastle som så sent som den 3 januari låg på 14:e plats.
I nästa omgång har Newcastle Liverpool borta på Anfield, lördag 31 januari 21.00. Aston Villa spelar hemma mot Brentford söndag 1 februari 15.00.
Newcastle–Aston Villa 0–2 (0–1)
Premier League, St James’ Park
Mål: 0–1 (19) Emiliano Buendia, 0–2 (88) Ollie Watkins (Lucas Digne).
Varningar, Newcastle: Joelinton. Aston Villa: Lucas Digne, Ian Maatsen.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Newcastle: 3-1-1
Aston Villa: 2-1-2
Nästa match:
Newcastle: Liverpool, borta, 31 januari 21.00
Aston Villa: Brentford, hemma, 1 februari 15.00
