Aston Villa vann klart mot Newcastle på St James’ Park

Aston Villa-seger med 2–0 mot Newcastle

Emiliano Buendia avgjorde för Aston Villa

Aston Villas 14:e seger för säsongen

Redan i första halvlek tog Aston Villa greppet om bortamatchen mot Newcastle på söndagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Premier League slutade 2–0.

Aston Villa höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Newcastle–Aston Villa – mål för mål

Aston Villa tog en tidig ledning när Emiliano Buendia gjorde målet redan i 19:e minuten.

0–2-målet kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela när Ollie Watkins slog till och gjorde mål framspelad av Lucas Digne. 0–2-målet blev matchens sista.

Newcastle har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 9–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Aston Villa har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–6 i målskillnad.

Resultatet innebär att Newcastle ligger kvar på nionde plats och Aston Villa på tredje plats i tabellen. Ett fint lyft i tabellen för Newcastle som så sent som den 3 januari låg på 14:e plats.

I nästa omgång har Newcastle Liverpool borta på Anfield, lördag 31 januari 21.00. Aston Villa spelar hemma mot Brentford söndag 1 februari 15.00.

Newcastle–Aston Villa 0–2 (0–1)

Premier League, St James’ Park

Mål: 0–1 (19) Emiliano Buendia, 0–2 (88) Ollie Watkins (Lucas Digne).

Varningar, Newcastle: Joelinton. Aston Villa: Lucas Digne, Ian Maatsen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Newcastle: 3-1-1

Aston Villa: 2-1-2

Nästa match:

Newcastle: Liverpool, borta, 31 januari 21.00

Aston Villa: Brentford, hemma, 1 februari 15.00