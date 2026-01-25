Atalanta vann mot Parma på New Balance Arena

Atalanta vann med 4–0 mot Parma

Atalantas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Gianluca Scamacca avgjorde för Atalanta

I första halvlek tog Atalanta greppet om hemmamatchen mot Parma på söndagen. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i Serie A slutade 4–0.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Atalanta höll nollan.

Atalanta–Parma – mål för mål

Atalanta tog en tidig ledning när Gianluca Scamacca gjorde målet på straff redan i 15:e minuten. 2–0 kom i 24:e minuten när Marten De Roon fick träff efter förarbete från Charles De Ketelaere.

Det dröjde till den 73:e minuten innan Giacomo Raspadori ökade ledningen. Atalanta gjorde också 4–0 genom Nikola Krstovic i 90:e minuten.

I nästa match, söndag 1 februari möter Atalanta Como borta på Stadio G. Sinigaglia 15.00 medan Parma spelar hemma mot Juventus 20.45.

Atalanta–Parma 4–0 (2–0)

Serie A, New Balance Arena

Mål: 1–0 (15) Gianluca Scamacca, 2–0 (24) Marten De Roon (Charles De Ketelaere), 3–0 (73) Giacomo Raspadori, 4–0 (90) Nikola Krstovic.

Varningar, Atalanta: Gianluca Scamacca.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atalanta: 4-1-0

Parma: 1-2-2

Nästa match:

Atalanta: Como 1907, borta, 1 februari 15.00

Parma: Juventus, hemma, 1 februari 20.45