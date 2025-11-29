Atlethic Bilbao tog kommandot från start mot Levante

Atlethic Bilbao vann med 2–0 mot Levante

Robert Navarro avgjorde för Atlethic Bilbao

Fjärde raka förlusten för Levante

Atlethic Bilbao hade greppet från start i matchen i La Liga mot Levante på lördagen. Laget gjorde 1–0 redan efter tre minuters spel genom Robert Navarro. Till slut blev det seger 2–0 (2–0) borta på Ciutat de València.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Atlethic Bilbaos målvakter höll nollan.

I och med detta har Levante fyra förluster i rad.

Real Madrid nästa för Atlethic Bilbao

Atlethic Bilbao började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Robert Navarro till med assist av Alex Berenguer.

Laget gjorde också 0–2 strax före paus genom Nico Williams efter pass från Alex Berenguer. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Atlethic Bilbao med 2–0.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 februari.

Nästa motstånd för Levante är Osasuna. Lagen möts måndag 8 december 21.00 på El Sadar. Atlethic Bilbao tar sig an Real Madrid hemma onsdag 3 december 19.00.

Levante–Atlethic Bilbao 0–2 (0–2)

La Liga, Ciutat de València

Mål: 0–1 (3) Robert Navarro (Alex Berenguer), 0–2 (44) Nico Williams (Alex Berenguer).

Varningar, Levante: Brugue, Oriol Rey, Kervin Arriaga. Atlethic Bilbao: Yuri Berchiche, Dani Vivian.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Levante: 0-1-4

Atlethic Bilbao: 2-0-3

Nästa match:

Levante: Osasuna, borta, 8 december

Atlethic Bilbao: Real Madrid, hemma, 3 december