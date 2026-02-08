Atlethic Bilbao vann igen – efter sex matcher utan seger

Atlethic Bilbao-seger med 4–2 mot Levante

Gorka Guruzeta tvåmålsskytt för Atlethic Bilbao

Nico Serrano avgjorde för Atlethic Bilbao

Det tog sju matcher. Men nu har Atlethic Bilbao till slut vunnit en match i La Liga. Laget vann på hemmaplan mot Levante, med 4–2 (2–0).

Atlethic Bilbaos Gorka Guruzeta tvåmålsskytt

I den 17:e minuten fick Levante Alan Matturro utvisad. Gorka Guruzeta gjorde 1–0 för Atlethic Bilbao efter en knapp halvtimme. I 34:e minuten gjorde också laget 2–0 när Gorka Guruzeta på nytt slog till.

Unai Elgezabal såg till att Levante reducerade med nio minuter kvar att spela. 3–1-målet kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Nico Serrano slog till och gjorde mål. Bara fyra minuter senare var det Jon Olasagasti som såg till att Levante reducerade till 3–2. Men mer än så orkade Levante inte med. Atlethic Bilbao ökade ledningen till 4–2 direkt därefter genom Robert Navarro. Det fastställde slutresultatet till 4–2. Målet var Robert Navarros femte i La Liga.

Båda lagen har nu en seger, två oavgjorda och två förluster på de senaste fem matcherna, Atlethic Bilbao med 9–9 och Levante med 6–9 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Athletic Bilbao med 2–0.

Atlethic Bilbao tar sig an Real Oviedo i nästa match borta söndag 15 februari 14.00. Levante möter samma dag 18.30 Valencia hemma.

Atlethic Bilbao–Levante 4–2 (2–0)

La Liga, San Mames

Mål: 1–0 (29) Gorka Guruzeta, 2–0 (34) Gorka Guruzeta, 2–1 (81) Unai Elgezabal, 3–1 (86) Nico Serrano, 3–2 (90) Jon Olasagasti, 4–2 (90) Robert Navarro.

Varningar, Atlethic Bilbao: Aitor Paredes, Alejandro Rego.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atlethic Bilbao: 1-2-2

Levante: 1-2-2

Nästa match:

Atlethic Bilbao: Real Oviedo, borta, 15 februari 14.00

Levante: Valencia, hemma, 15 februari 18.30