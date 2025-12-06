Atletico Madrid föll mot Atlethic Bilbao borta

Atlethic Bilbao segrade – 1–0 mot Atletico Madrid

Alex Berenguer matchvinnare för Atlethic Bilbao

Andra raka nederlaget för Atletico Madrid

Atletico Madrid förlorade mot Atlethic Bilbao borta i La Liga på San Mamés. 1–0 (0–0) slutade matchen på lördagen.

Segermålet för Atlethic Bilbao stod Alex Berenguer för efter 85 minuter.

Atlethic Bilbao höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Celta Vigo nästa för Atlethic Bilbao

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Atlethic Bilbao med 4–7 och Atletico Madrid med 7–5 i målskillnad. Förlusten var Atletico Madrids andra uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Atlethic Bilbao nu ligger på sjunde plats i tabellen. Atletico Madrid är på fjärde plats. Så sent som den 8 november låg Atlethic Bilbao på elfte plats i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 19 april.

Nästa motstånd för Atletico Madrid är Valencia. Lagen möts lördag 13 december 14.00 på Wanda Metropolitano.

Atlethic Bilbao–Atletico Madrid 1–0 (0–0)

La Liga, San Mamés

Mål: 1–0 (85) Alex Berenguer.

Varningar, Atlethic Bilbao: Aymeric Laporte, Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz De Galarreta. Atletico Madrid: Koke, Conor Gallagher.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atlethic Bilbao: 3-0-2

Atletico Madrid: 3-0-2

Nästa match:

Atletico Madrid: Valencia, hemma, 13 december