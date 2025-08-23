Oavgjort mellan Atletico Madrid och Elche

Rafa Mir kvitterade i 15:e minuten

Alaves nästa för Atletico Madrid

Atletico Madrid och Elche kryssade i mötet i La Liga på Wanda Metropolitano på lördagen. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Atletico Madrid–Elche – mål för mål

Atletico Madrid tog en tidig ledning. Alexander Sorloth gjorde målet, redan i åttonde minuten.

Elche kvitterade till 1–1 tidigt i matchen, genom Rafa Mir framspelad av Alvaro Rodriguez, i 15:e minuten. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Atletico Madrid med 4–0.

Den 22 april spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Atletico Madrid är Alaves. Lagen möts lördag 30 augusti 17.00 på Mendizorrotza.

Atletico Madrid–Elche 1–1 (1–1)

La Liga, Wanda Metropolitano

Mål: 1–0 (8) Alexander Sorloth, 1–1 (15) Rafa Mir (Alvaro Rodriguez).

Varningar, Elche: Aleix Febas, Rodrigo Mendoza Martinez Moya, Matias Dituro.

Nästa match:

Atletico Madrid: Alaves, borta, 30 augusti