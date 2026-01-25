Atletico Madrid svårslaget hemma – har nu tio raka segrar
- Atletico Madrid-seger med 3–0 mot Mallorca
- Atletico Madrids fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Alexander Sorloth avgjorde för Atletico Madrid
Hemmaplan verkar vara grejen för Atletico Madrid. På söndagen blev det 3–0 (1–0) mot Mallorca på Riyadh Air Metropolitano – och därmed har laget tio raka segrar hemma i La Liga.
Atletico Madrid höll nu nollan för nionde gången den här säsongen.
Segern var Atletico Madrids fjärde på de senaste fem matcherna.
Atletico Madrid–Mallorca – mål för mål
Alexander Sorloth gav Atletico Madrid ledningen i 22:a minuten.
Laget ökade ledningen till 2–0 i 75:e minuten. Thiago Almada gjorde också 3–0 i 87:e minuten.
I nästa omgång har Atletico Madrid Levante borta på Estadio Ciudad de Valencia, lördag 31 januari 18.30. Mallorca spelar hemma mot Sevilla måndag 2 februari 21.00.
Atletico Madrid–Mallorca 3–0 (1–0)
La Liga, Riyadh Air Metropolitano
Mål: 1–0 (22) Alexander Sorloth, 2–0 (75) Självmål, 3–0 (87) Thiago Almada.
Varningar, Atletico Madrid: Jose Gimenez, Nico Gonzalez. Mallorca: David Lopez.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Atletico Madrid: 4-1-0
Mallorca: 1-1-3
Nästa match:
Atletico Madrid: UD Levante, borta, 31 januari 18.30
Mallorca: Sevilla, hemma, 2 februari 21.00
