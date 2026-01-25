Atletico Madrid svårslaget hemma – har nu tio raka segrar

Atletico Madrid-seger med 3–0 mot Mallorca

Atletico Madrids fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alexander Sorloth avgjorde för Atletico Madrid

Hemmaplan verkar vara grejen för Atletico Madrid. På söndagen blev det 3–0 (1–0) mot Mallorca på Riyadh Air Metropolitano – och därmed har laget tio raka segrar hemma i La Liga.

Atletico Madrid höll nu nollan för nionde gången den här säsongen.

Segern var Atletico Madrids fjärde på de senaste fem matcherna.

Atletico Madrid–Mallorca – mål för mål

Alexander Sorloth gav Atletico Madrid ledningen i 22:a minuten.

Laget ökade ledningen till 2–0 i 75:e minuten. Thiago Almada gjorde också 3–0 i 87:e minuten.

I nästa omgång har Atletico Madrid Levante borta på Estadio Ciudad de Valencia, lördag 31 januari 18.30. Mallorca spelar hemma mot Sevilla måndag 2 februari 21.00.

Atletico Madrid–Mallorca 3–0 (1–0)

La Liga, Riyadh Air Metropolitano

Mål: 1–0 (22) Alexander Sorloth, 2–0 (75) Självmål, 3–0 (87) Thiago Almada.

Varningar, Atletico Madrid: Jose Gimenez, Nico Gonzalez. Mallorca: David Lopez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atletico Madrid: 4-1-0

Mallorca: 1-1-3

Nästa match:

Atletico Madrid: UD Levante, borta, 31 januari 18.30

Mallorca: Sevilla, hemma, 2 februari 21.00