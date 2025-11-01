Atletico Madrid svårslaget – tionde matchen i rad med poäng efter 3–0

Atletico Madrid vann med 3–0 mot Sevilla

Atletico Madrids femte seger på de senaste sex matcherna

Julian Alvarez matchvinnare för Atletico Madrid

Matchen slutade 3–0 (0–0) när Atletico Madrid tog emot Sevilla på Wanda Metropolitano. Det betyder att Atletico Madrid tagit poäng i tionde raka matchen i La Liga.

Atletico Madrid höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Atletico Madrid har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Atletico Madrid–Sevilla – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Julian Alvarez 1–0 till Atletico Madrid i den 64:e minuten på straff.

Thiago Almada ökade Atletico Madrids ledning med knappa kvarten kvar.

Till slut kom också 3–0 genom Antoine Griezmann i 90:e minuten.

Den 12 april möts lagen återigen.

I nästa match, lördag 8 november möter Atletico Madrid Levante hemma på Wanda Metropolitano 18.30 medan Sevilla spelar hemma mot Osasuna 16.15.

Atletico Madrid–Sevilla 3–0 (0–0)

La Liga, Wanda Metropolitano

Mål: 1–0 (64) Julian Alvarez, 2–0 (77) Thiago Almada, 3–0 (90) Antoine Griezmann.

Varningar, Sevilla: Tanguy Nianzou, Marcao, Isaac Romero.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atletico Madrid: 4-1-0

Sevilla: 2-0-3

Nästa match:

Atletico Madrid: UD Levante, hemma, 8 november

Sevilla: Osasuna, hemma, 8 november