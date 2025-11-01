Atletico Madrid svårslaget – tionde matchen i rad med poäng efter 3–0
- Atletico Madrid vann med 3–0 mot Sevilla
- Atletico Madrids femte seger på de senaste sex matcherna
- Julian Alvarez matchvinnare för Atletico Madrid
Matchen slutade 3–0 (0–0) när Atletico Madrid tog emot Sevilla på Wanda Metropolitano. Det betyder att Atletico Madrid tagit poäng i tionde raka matchen i La Liga.
Atletico Madrid höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.
Atletico Madrid har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.
Atletico Madrid–Sevilla – mål för mål
Efter en mållös första halvlek gjorde Julian Alvarez 1–0 till Atletico Madrid i den 64:e minuten på straff.
Thiago Almada ökade Atletico Madrids ledning med knappa kvarten kvar.
Till slut kom också 3–0 genom Antoine Griezmann i 90:e minuten.
Den 12 april möts lagen återigen.
I nästa match, lördag 8 november möter Atletico Madrid Levante hemma på Wanda Metropolitano 18.30 medan Sevilla spelar hemma mot Osasuna 16.15.
Atletico Madrid–Sevilla 3–0 (0–0)
La Liga, Wanda Metropolitano
Mål: 1–0 (64) Julian Alvarez, 2–0 (77) Thiago Almada, 3–0 (90) Antoine Griezmann.
Varningar, Sevilla: Tanguy Nianzou, Marcao, Isaac Romero.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Atletico Madrid: 4-1-0
Sevilla: 2-0-3
Nästa match:
Atletico Madrid: UD Levante, hemma, 8 november
Sevilla: Osasuna, hemma, 8 november
