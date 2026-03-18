Atletico Madrid till kvartsfinal efter seger mot Tottenham

Atletico Madrid vann med 7–5 totalt

Avgörande målet kom i 90:e minuten.

Xavi Simons med två mål för Tottenham

Atletico Madrid vann totalt mot Tottenham i Champions League Åttondelsfinal. Det stod klart efter andra matchen, på bortaplan. Matchen slutade 3–2 till Tottenham, vilket betyder att Atletico Madrid står som segrare med totala resultatet 7–5.

Randal Kolo Muani gjorde 1–0 för Tottenham efter en halvtimme.

Direkt efter pausen slog Julian Alvarez till på passning från Ademola Lookman och kvitterade för Atletico Madrid. I 52:a minuten nätade Xavi Simons och gav Tottenham ledningen. I den 75:e minuten kvitterade David Hancko för Atletico Madrid framspelad av Julian Alvarez. Det matchavgörande målet kom på övertid när Xavi Simons återigen slog till och gjorde mål på straff för Tottenham. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Tottenham är nu klart för kvartsfinal.

Tottenham–Atletico Madrid 3–2 (1–0), 5–7 totalt

Champions League Åttondelsfinal, Tottenham Hotspur Stadium

Mål: 1–0 (30) Randal Kolo Muani, 1–1 (47) Julian Alvarez (Ademola Lookman), 2–1 (52) Xavi Simons, 2–2 (75) David Hancko (Julian Alvarez), 3–2 (90) Xavi Simons.

Varningar, Tottenham: Cristian Romero, Pedro Porro, Guglielmo Vicario, Destiny Udogie. Atletico Madrid: Alexander Sörloth, Matteo Ruggeri, Ademola Lookman.