Atletico Madrid vann klart mot Eintracht Frankfurt på Civitas Metropolitano

Atletico Madrid vann med 5–1 mot Eintracht Frankfurt

Robin Le Normand avgjorde för Atletico Madrid

Atletico Madrid nu sjätte, Eintracht Frankfurt på 15:e plats

Redan i första halvlek tog Atletico Madrid greppet om hemmamatchen mot Eintracht Frankfurt på tisdagen. Och i andra halvlek utökades 3–0-ledningen och matchen i Champions League slutade 5–1.

Det här var första segern för Atletico Madrid, efter förlust med 2–3 mot Liverpool i första matchen.

Atletico Madrid–Eintracht Frankfurt – mål för mål

Atletico Madrid började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fyra minuter slog Giacomo Raspadori till.

Atletico Madrid gjorde 2–0 i 33:e minuten, när Robin Le Normand slog till.

Atletico Madrid ökade ledningen till 3–0 på stopptid i första halvleken, genom Antoine Griezmann framspelad av Julian Alvarez. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Jonathan Burkardt träff och reducerade åt Eintracht Frankfurt. Fler mål än så blev det inte för Eintracht Frankfurt.

I 70:e minuten nätade Giuliano Simeone, på pass av Julian Alvarez och gjorde 4–1.

Och med åtta minuter kvar att spela ökade Atletico Madrid ledningen genom Julian Alvarez på straff.

Julian Alvarez gjorde ett mål för Atletico Madrid och två målgivande passningar.

Nästa motstånd för Atletico Madrid är Arsenal. Lagen möts tisdag 21 oktober 21.00 på Emirates Stadium.

Atletico Madrid–Eintracht Frankfurt 5–1 (3–0)

Champions League, Civitas Metropolitano

Mål: 1–0 (4) Giacomo Raspadori, 2–0 (33) Robin Le Normand, 3–0 (45) Antoine Griezmann (Julian Alvarez), 3–1 (57) Jonathan Burkardt, 4–1 (70) Giuliano Simeone (Julian Alvarez), 5–1 (82) Julian Alvarez.

Varningar, Atletico Madrid: Clement Lenglet. Eintracht Frankfurt: Nathaniel Brown.

Nästa match:

Atletico Madrid: Arsenal FC, borta, 21 oktober