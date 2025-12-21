Atletico Madrids segerrad mot Girona intakt

Atletico Madrid segrade – 3–0 mot Girona

Atletico Madrids åttonde seger på de senaste tio matcherna

Koke matchvinnare för Atletico Madrid

Atletico Madrid fortsätter att ha det lätt mot Girona i La Liga. På söndagen vann Atletico Madrid på nytt – den här gången med 3–0 (2–0) borta på Estadi Municipal de Montilivi. Det var Atletico Madrids fjärde raka seger mot Girona.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Atletico Madrid höll nollan.

Segern var Atletico Madrids åttonde på de senaste tio matcherna.

Girona–Atletico Madrid – mål för mål

Atletico Madrid tog en tidig ledning när Koke nätade redan i 13:e minuten.

0–2 kom i 38:e minuten när Conor Gallagher fick träff.

Till slut kom också 0–3 genom Antoine Griezmann i 90:e minuten.

Lagen möts igen 17 maj på Riyadh Air Metropolitano.

Söndag 4 januari spelar Girona borta mot Mallorca 18.30 och Atletico Madrid mot Real Sociedad borta 21.00 på Reale Arena.

Girona–Atletico Madrid 0–3 (0–2)

La Liga, Estadi Municipal de Montilivi

Mål: 0–1 (13) Koke, 0–2 (38) Conor Gallagher, 0–3 (90) Antoine Griezmann.

Varningar, Girona: Arnau Martinez, Thomas Lemar. Atletico Madrid: Diego Simeone.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Girona: 1-2-2

Atletico Madrid: 3-0-2

Nästa match:

Girona: Mallorca, borta, 4 januari 18.30

Atletico Madrid: Real Sociedad, borta, 4 januari 21.00