Atletico Madrids starka svit mot PSV fortsätter

Atletico Madrid segrade – 3–2 mot PSV

Atletico Madrids fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alexander Sörloth avgjorde för Atletico Madrid

Atletico Madrid har haft det lätt mot PSV i Champions League. Och på tisdagen vann Atletico Madrid på nytt – den här gången med 3–2 (1–1) borta på Philips Stadion. Det var Atletico Madrids fjärde raka seger mot PSV.

Segern var Atletico Madrids fjärde på de senaste fem matcherna.

PSV–Atletico Madrid – mål för mål

PSV gjorde första målet när Guus Til gjorde målet redan i tionde minuten.

I 37:e minuten kvitterade Atletico Madrid när Julian Alvarez fick träff med assist av Alexander Sorloth.

Direkt efter pausen ökade David Hancko Atletico Madrids ledning.

Alexander Sörloth slog till med en dryg halvtimme kvar att spela framspelad av Barrios Pablo och ökade ledningen för Atletico Madrid.

Ricardo Pepi såg till att PSV reducerade assisterad av Ivan Perisic med fem minuter kvar att spela. Mer än så blev det dock inte för PSV.

Det här betyder att PSV nu ligger på 19:e plats i tabellen och Atletico Madrid är på sjunde plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är onsdag 21 januari. Då möter PSV Newcastle på St James’ Park 21.00. Atletico Madrid tar sig an Galatasaray borta 18.45.

PSV–Atletico Madrid 2–3 (1–1)

Champions League, Philips Stadion

Mål: 1–0 (10) Guus Til, 1–1 (37) Julian Alvarez (Alexander Sorloth), 1–2 (52) David Hancko, 1–3 (56) Alexander Sörloth (Barrios Pablo), 2–3 (85) Ricardo Pepi (Ivan Perisic).

Varningar, PSV: Mauro Junior, Ismael Saibari, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski. Atletico Madrid: Barrios Pablo, Giuliano Simeone, Matteo Ruggeri.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

PSV: 2-2-1

Atletico Madrid: 4-0-1

Nästa match:

PSV: Newcastle Utd, borta, 21 januari 21.00

Atletico Madrid: Galatasaray, borta, 21 januari 18.45