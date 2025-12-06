Augsburg avgjorde i första halvlek mot Bayer Leverkusen

Augsburg-seger med 2–0 mot Bayer Leverkusen

Dimitrios Giannoulis matchvinnare för Augsburg

Andra förlusten i rad för Bayer Leverkusen

Lördagens matchen mellan Augsburg och Bayer Leverkusen i Bundesliga avgjordes redan i första halvleken. Hemmalaget Augsburg ledde med 2–0 i paus och resultatet stod sig matchen ut.

Augsburg–Bayer Leverkusen – mål för mål

Augsburg startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Dimitrios Giannoulis slog till redan i sjätte minuten.

Laget ökade ledningen till 2–0 efter en knapp halvtimmes spel genom Anton Kade. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Augsburg med 2–0.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Augsburg med 5–7 och Bayer Leverkusen med 10–8 i målskillnad.

Lagen möts igen 18 april på BayArena.

Lördag 13 december möter Augsburg Eintracht Frankfurt borta 15.30 och Bayer Leverkusen möter Köln hemma 18.30.

Augsburg–Bayer Leverkusen 2–0 (2–0)

Bundesliga, WWK ARENA

Mål: 1–0 (6) Dimitrios Giannoulis, 2–0 (28) Anton Kade.

Varningar, Augsburg: Samuel Essende, Anton Kade, Kristijan Jakic, Noahkai Banks. Bayer Leverkusen: Edmond Tapsoba, Jarell Quansah, Nathan Tella.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Augsburg: 2-0-3

Bayer Leverkusen: 2-0-3

Nästa match:

Augsburg: Eintracht Frankfurt, borta, 13 december

Bayer Leverkusen: FC Köln, hemma, 13 december