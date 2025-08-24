Djurgården vann med 1–0 mot Brommapojkarna

August Priske matchvinnare för Djurgården

Andra raka nederlaget för Brommapojkarna

Djurgården vann med 1–0 (1–0) hemma mot Brommapojkarna i Allsvenskan. Matchens enda mål kom i första halvleken genom August Priske.

Det innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Djurgården.

Norrköping nästa för Djurgården

Det här var Djurgårdens sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Brommapojkarnas åttonde uddamålsförlust.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 31 augusti 14.00 spelar Djurgården borta mot Norrköping. Brommapojkarna möter Elfsborg hemma på Grimsta IP lördag 30 augusti 15.00.

Djurgården–Brommapojkarna 1–0 (1–0)

Allsvenskan, 3Arena

Mål: 1–0 (39) August Priske (Adam Ståhl).

Varningar, Djurgården: Matias Siltanen. Brommapojkarna: Kevin Ackermann, Isak Ssewankambo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Djurgården: 2-3-0

Brommapojkarna: 1-1-3

Nästa match:

Djurgården: IFK Norrköping, borta, 31 augusti

Brommapojkarna: IF Elfsborg, hemma, 30 augusti