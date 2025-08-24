August Priske matchhjälte för Djurgården mot Brommapojkarna
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Djurgården vann med 1–0 mot Brommapojkarna
- August Priske matchvinnare för Djurgården
- Andra raka nederlaget för Brommapojkarna
Djurgården vann med 1–0 (1–0) hemma mot Brommapojkarna i Allsvenskan. Matchens enda mål kom i första halvleken genom August Priske.
Det innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Djurgården.
Norrköping nästa för Djurgården
Det här var Djurgårdens sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Brommapojkarnas åttonde uddamålsförlust.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.
Söndag 31 augusti 14.00 spelar Djurgården borta mot Norrköping. Brommapojkarna möter Elfsborg hemma på Grimsta IP lördag 30 augusti 15.00.
Djurgården–Brommapojkarna 1–0 (1–0)
Allsvenskan, 3Arena
Mål: 1–0 (39) August Priske (Adam Ståhl).
Varningar, Djurgården: Matias Siltanen. Brommapojkarna: Kevin Ackermann, Isak Ssewankambo.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Djurgården: 2-3-0
Brommapojkarna: 1-1-3
Nästa match:
Djurgården: IFK Norrköping, borta, 31 augusti
Brommapojkarna: IF Elfsborg, hemma, 30 augusti
Den här artikeln handlar om: