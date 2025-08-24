2–2 mellan Braga och AVS

Fran Navarro kvitterade i 87:e minuten

Braga nu fjärde, AVS på 14:e plats

AVS hade ledningen i halvtid mot Braga i lagens möte i Primeira Liga herr. Men efter paus hämtade Braga ikapp underläget och säkrade en poäng, 2–2 (1–2).

Braga–AVS – mål för mål

Matchen var mållös till Braga tog ledningen i 23:e minuten, genom Rodrigo Zalazar på straff.

AVS kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimmes spel, genom Rafael Barbosa.

Bara sex minuter senare var det Diego Duarte som såg till att AVS tog ledningen. Kvitteringen kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela, när Fran Navarro slog till och gjorde mål för Braga. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

För Braga gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen, medan AVS är på 14:e plats.

Lagen möts på nytt den 1 februari.

Nästa motstånd för AVS är Famalicao. Lagen möts lördag 30 augusti 19.00.

Braga–AVS 2–2 (1–2)

Primeira Liga herr, Estádio Municipal de Braga

Mål: 1–0 (23) Rodrigo Zalazar, 1–1 (28) Rafael Barbosa, 1–2 (34) Diego Duarte, 2–2 (87) Fran Navarro.

Varningar, Braga: Paulo Oliveira, Jean-Baptiste Gorby. AVS: Tiago Galletto, Rafael Barbosa, Diogo Spencer.

Nästa match:

AVS: FC Famalicao, hemma, 30 augusti