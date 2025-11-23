Awaziem poängräddare på övertid för Nantes mot Lorient

Nantes och Lorient kryssade

Chidozie Awaziem kvitterade på tilläggstid

Nantes nu 15:e, Lorient på 16:e plats

Det såg ut att bli förlust för Nantes på söndagen när laget mötte Lorient i Ligue 1 herr på Stade de la Beaujoire. Bortalaget ledde med 0–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Chidozie Awaziem till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Nantes.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Nantes.

Nantes–Lorient – mål för mål

Lorient gjorde 0–1 efter 45 minuters spel.

Kvitteringen kom på stopptid när Chidozie Awaziem slog till och gjorde mål för Nantes. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Nantes har en seger, två oavgjorda och två förluster och 7–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lorient har tre oavgjorda och två förluster och 3–8 i målskillnad. Det här var Nantes femte oavgjorda match den här säsongen.

För Nantes gör resultatet att laget nu ligger på 15:e plats i tabellen medan Lorient är på 16:e plats.

Den 31 januari spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade Yves Allainmat-Le Moustoir.

Nästa motstånd för Nantes är Lyon. Lagen möts söndag 30 november 20.45 på Groupama Stadium.

Nantes–Lorient 1–1 (0–1)

Ligue 1 herr, Stade de la Beaujoire

Mål: 0–1 (45) Självmål, 1–1 (90) Chidozie Awaziem.

Varningar, Nantes: Anthony Lopes. Lorient: Darlin Yongwa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nantes: 1-2-2

Lorient: 0-3-2

Nästa match:

Nantes: Olympique Lyon, borta, 30 november