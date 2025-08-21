Seger för AZ Alkmaar med 2–0 mot Levski Sofia

Ibrahim Sadiq matchvinnare för AZ Alkmaar

AZ Alkmaars starka defensiv briljerade

AZ Alkmaar har kopplat greppet i Conference League Play off herr. Laget vann första matchen på bortaplan mot Levski Sofia på torsdagen med 2–0 (0–0). Returen spelas torsdag 28 augusti.

Levski Sofia–AZ Alkmaar – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 56:e minuten innan Ibrahim Sadiq gav AZ Alkmaar ledningen.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Troy Parrott träff och ökade ledningen för AZ Alkmaar. 0–2-målet blev matchens sista.

Levski Sofia–AZ Alkmaar 0–2 (0–0)

Conference League Play off herr, Vasil Levski National Stadium

Mål: 0–1 (56) Ibrahim Sadiq, 0–2 (62) Troy Parrott.

Varningar, Levski Sofia: Kristian Dimitrov, Rildo. AZ Alkmaar: Ibrahim Sadiq, Isak Jensen, Jasper Hartog.