AZ Alkmaar vann första matchen med 2–0 mot Levski Sofia
- Seger för AZ Alkmaar med 2–0 mot Levski Sofia
- Ibrahim Sadiq matchvinnare för AZ Alkmaar
- AZ Alkmaars starka defensiv briljerade
AZ Alkmaar har kopplat greppet i Conference League Play off herr. Laget vann första matchen på bortaplan mot Levski Sofia på torsdagen med 2–0 (0–0). Returen spelas torsdag 28 augusti.
Levski Sofia–AZ Alkmaar – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 56:e minuten innan Ibrahim Sadiq gav AZ Alkmaar ledningen.
Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Troy Parrott träff och ökade ledningen för AZ Alkmaar. 0–2-målet blev matchens sista.
Levski Sofia–AZ Alkmaar 0–2 (0–0)
Conference League Play off herr, Vasil Levski National Stadium
Mål: 0–1 (56) Ibrahim Sadiq, 0–2 (62) Troy Parrott.
Varningar, Levski Sofia: Kristian Dimitrov, Rildo. AZ Alkmaar: Ibrahim Sadiq, Isak Jensen, Jasper Hartog.
