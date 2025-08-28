AZ Alkmaar vann mot Levski Sofia i Conference League Play off herr

Seger för AZ Alkmaar med 6–1 totalt

Ibrahim Sadiq gjorde två mål för AZ Alkmaar

Mexx Meerdink avgjorde för AZ Alkmaar

AZ Alkmaar är vinnare totalt i Conference League Play off herr mot Levski Sofia. Det står klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 4–1 till AZ Alkmaar, vilket betyder att AZ Alkmaar står som segrare med totala resultatet 6–1.

Ibrahim Sadiq med två mål för AZ Alkmaar

AZ Alkmaar startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara tre minuter slog Ibrahim Sadiq till.

Laget ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen, genom Mexx Meerdink, i sjätte minuten.

AZ Alkmaar ökade ledningen till 3–0 på stopptid i första halvleken, ännu en gång genom Ibrahim Sadiq. Direkt efter pausen nätade Everton Bala och reducerade åt Levski Sofia. Fler mål än så blev det inte för Levski Sofia.

4–1-målet kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela, när Lequincio Zeefuik slog till och gjorde mål.

AZ Alkmaar–Levski Sofia 4–1 (3–0), 6–1 totalt

Conference League Play off herr, AFAS Stadion

Mål: 1–0 (3) Ibrahim Sadiq, 2–0 (6) Mexx Meerdink, 3–0 (45) Ibrahim Sadiq, 3–1 (46) Everton Bala, 4–1 (86) Lequincio Zeefuik.

Varningar, Levski Sofia: Asen Ivanov Mitkov, Mustapha Sangare, Borislav Rupanov.