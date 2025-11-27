AZ Alkmaar vann mot Shelbourne på AFAS Stadion

AZ Alkmaar segrade – 2–0 mot Shelbourne

Mees De Wit matchvinnare för AZ Alkmaar

Tredje raka förlusten för Shelbourne

Efter en mållös första halvlek avgjorde AZ Alkmaar matchen mot Shelbourne i andra halvlek. Till slut vann AZ Alkmaar torsdagens hemmamatch i Conference League herr med 2–0.

Drita nästa för AZ Alkmaar

Efter en mållös första halvlek gjorde Mees De Wit 1–0 till AZ Alkmaar i den 70:e minuten.

2–0-målet kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Isak Jensen slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

För hemmalaget betyder resultatet 20:e plats i tabellen. Shelbourne är på 34:e plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 11 december. Då möter AZ Alkmaar Drita 18.45. Shelbourne tar sig an Crystal Palace hemma 21.00.

AZ Alkmaar–Shelbourne 2–0 (0–0)

Conference League herr, AFAS Stadion

Mål: 1–0 (70) Mees De Wit, 2–0 (87) Isak Jensen.

Varningar, AZ Alkmaar: Dave Kwakman, Isak Jensen. Shelbourne: Harry Wood, John Martin, Paddy Barrett, Jack Henry-Francis.

Nästa match:

AZ Alkmaar: KF Drita, borta, 11 december

Shelbourne: Crystal Palace FC, hemma, 11 december