Azor Matusiwa gjorde avgörande målet för Ipswich mot Hull
- Seger för Ipswich med 1–0 mot Hull
- Ipswichs fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Azor Matusiwa avgjorde för Ipswich
Ipswich vann med 1–0 på hemmaplan mot Hull i Championship. Azor Matusiwa gjorde matchens enda mål i andra halvleken.
Det här var Ipswichs 13:e nolla den här säsongen.
Resultatet betyder också att Ipswich har hållit nollan i tre matcher i rad.
Leicester nästa för Ipswich
Ipswich har fyra segrar och en förlust och 11–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hull har två vinster och tre förluster och 8–9 i målskillnad.
I tabellen innebär det här att Ipswich nu ligger på tredje plats i tabellen. Hull är på femte plats.
När lagen senast möttes vann Ipswich med 2–0.
I nästa match, lördag 7 mars möter Ipswich Leicester hemma på Portman Road 16.00 medan Hull spelar hemma mot Millwall 13.30.
Ipswich–Hull 1–0 (0–0)
Championship, Portman Road
Mål: 1–0 (71) Azor Matusiwa (Leif Davis).
Varningar, Ipswich: Cedric Kipre, Christian Walton. Hull: Lewie Coyle, Ivor Pandur, Matt Crooks, John Egan.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Ipswich: 4-0-1
Hull: 2-0-3
Nästa match:
Ipswich: Leicester City FC, hemma, 7 mars 16.00
Hull: Millwall FC, hemma, 7 mars 13.30
