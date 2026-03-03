Azor Matusiwa gjorde avgörande målet för Ipswich mot Hull

Seger för Ipswich med 1–0 mot Hull

Ipswichs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Azor Matusiwa avgjorde för Ipswich

Ipswich vann med 1–0 på hemmaplan mot Hull i Championship. Azor Matusiwa gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

Det här var Ipswichs 13:e nolla den här säsongen.

Resultatet betyder också att Ipswich har hållit nollan i tre matcher i rad.

Leicester nästa för Ipswich

Ipswich har fyra segrar och en förlust och 11–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hull har två vinster och tre förluster och 8–9 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Ipswich nu ligger på tredje plats i tabellen. Hull är på femte plats.

När lagen senast möttes vann Ipswich med 2–0.

I nästa match, lördag 7 mars möter Ipswich Leicester hemma på Portman Road 16.00 medan Hull spelar hemma mot Millwall 13.30.

Ipswich–Hull 1–0 (0–0)

Championship, Portman Road

Mål: 1–0 (71) Azor Matusiwa (Leif Davis).

Varningar, Ipswich: Cedric Kipre, Christian Walton. Hull: Lewie Coyle, Ivor Pandur, Matt Crooks, John Egan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ipswich: 4-0-1

Hull: 2-0-3

Nästa match:

Ipswich: Leicester City FC, hemma, 7 mars 16.00

Hull: Millwall FC, hemma, 7 mars 13.30